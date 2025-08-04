«Отдельно проживающий родитель часто сталкивается с недопуском к ребенку со стороны второго родителя. Первый вопрос, который мне задают мои доверители, касается того, что будет, когда их перестанут допускать к ребенку. При этом отдельно проживающей фигурой может быть как отец, так и мать. В итоге страдает ребенок. Если ребенку есть 10 лет, то его мнение спрашивают в суде при определении места его жительства. Примерно в 70-80% случаев ребенок отвечает, что хочет жить и с папой, и с мамой, если нет индуцирующего влияния со стороны одного из родителей», - рассказала она.

Ранее психолог Роза Гнедовская в пресс-центре НСН предложила открыть в России школу материнства, так как многие люди, вступая в брак, иногда даже не знают сами себя.



