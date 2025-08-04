Адвокат: Дети в 70% случаев выступают за совместное воспитание при разводе

Если ребенок не находится под индуцирующим влиянием одного из родителей, то в большинстве случаев он заявляет, что хотел бы жить с обоими родителями, заявила в пресс-центре НСН Анна Глущенко.

Почти 80% детей на суде при решении вопроса о том, с кем они будут жить при разводе родителей, отвечают, что хотели бы проживать и с мамой, и с папой. Об этом в пресс-центре НСН рассказала адвокат по семейным делам Анна Глущенко.

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«Отдельно проживающий родитель часто сталкивается с недопуском к ребенку со стороны второго родителя. Первый вопрос, который мне задают мои доверители, касается того, что будет, когда их перестанут допускать к ребенку. При этом отдельно проживающей фигурой может быть как отец, так и мать. В итоге страдает ребенок. Если ребенку есть 10 лет, то его мнение спрашивают в суде при определении места его жительства. Примерно в 70-80% случаев ребенок отвечает, что хочет жить и с папой, и с мамой, если нет индуцирующего влияния со стороны одного из родителей», - рассказала она.

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ФОТО: НСН
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