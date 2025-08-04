«Женщина берет роль мужчины»: Психолог назвала главные причины разводов
Брак - это прежде всего ответственность мужчины, и когда он ей пренебрегает, нарушаются роли в семье, заявила в пресс-центре НСН Роза Гнедовская.
Одна из самых распространенных причин разводов – отдаление супругов друг от друга после рождения первого ребенка, а также смена ролей в семье. Об этом в пресс-центре НСН рассказала психолог Роза Гнедовская.
«Когда теряется роль женщины в семье, теряется вообще вся структура. Женщина часто берет на себя роль мужчины, и это очень страшная история. Молодых мужчин, не получивших сегодня мужское воспитание, очень видно. Нет наполненности. Первая причина, которая приводит к разводу, это кризис рождения первого ребенка. Через два-три года женщина приходит с проблемой – у мужчины появилась любовница. Понимание семьи – это ответственность мужчины в первую очередь. Также частая причина - отсутствие между мужчиной и женщиной эмоциональной близости. Они отдаляются друга сразу после рождения ребенка, и отношения портятся», - рассказала она.
Ранее один из авторов нового законопроекта, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов в пресс-центре НСН объяснил, что документ позволит супругам не портить отношения друг с другом и не травмировать ребенка.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме призвали «навести порядок» в торговле табаком
- Флер «Субстанции» и фрустрация: Чем боди-хоррор «Одно целое» привлек зрителей
- «Родители себя не знают»: В России предложили открыть школу материнства
- Песков: Путин готов встретиться с Зеленским
- Сеть «Красное & Белое» уходит из Вологодской области
- «Женщина берет роль мужчины»: Психолог назвала главные причины разводов
- Прилепин: Участников программы «Время героев» «будут жрать»
- «10 млн за Ялту»: Сколько зарабатывают музыканты концертами в Крыму и Донбассе
- Армия России нанесла групповой удар по аэродромам ВСУ
- «Ребенка тянут как канат»: Новый законопроект позволит не биться за алименты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru