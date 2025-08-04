«Когда теряется роль женщины в семье, теряется вообще вся структура. Женщина часто берет на себя роль мужчины, и это очень страшная история. Молодых мужчин, не получивших сегодня мужское воспитание, очень видно. Нет наполненности. Первая причина, которая приводит к разводу, это кризис рождения первого ребенка. Через два-три года женщина приходит с проблемой – у мужчины появилась любовница. Понимание семьи – это ответственность мужчины в первую очередь. Также частая причина - отсутствие между мужчиной и женщиной эмоциональной близости. Они отдаляются друга сразу после рождения ребенка, и отношения портятся», - рассказала она.

Ранее один из авторов нового законопроекта, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов в пресс-центре НСН объяснил, что документ позволит супругам не портить отношения друг с другом и не травмировать ребенка.

