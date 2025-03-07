13.03.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «25-летие творчества группы REFLEX и презентация нового альбома «Больше, чем жизнь»

Культовая группа 2000-х годов, обладатель более 20 российских и международных музыкальных премий, группа «Reflex» в этом году отмечает своё 25-летие. В качестве подарка своим поклонникам в этом году группа выпустила свой 14-й альбом «Больше чем жизнь», включающий в себя 14 новых хитов. Некоторые песни с альбома уже звучат на радио и бьют рекорды по заказам и скачиваниям в сети! Также в рамках юбилея коллектив в конце 2023 года отправился в гастрольный тур по городам России и ближнего зарубежья и уже установил рекорд по количеству официальных концертов, который будет зарегистрирован Книгой Рекордов России.

В ходе пресс-конференции участники обсудят творческий путь коллектива, курьезные и драматические моменты, представят новый альбом и расскажут о будущих планах.

Участники пресс-конференции:

солистка и создатель группы Ирина Нельсон;

продюсер и композитор Вячеслав Тюрин

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



