Нельсон попала в Книгу рекордов как единственная певица, преподающая кундалини-йогу

«Мы вместе с Книгой рекордов России выяснили, что Ирина - единственный в мире действующий поп-певец и сертифицированный преподаватель кундалини-йоги. У Иры есть сертификат американского института. Даже у Стинга нет такого диплома, он преподает йогу просто ради забавы», - сказал собеседник НСН.

Нельсон, в свою очередь, добавила, что выступления на сцене можно совмещать с духовными практиками.

«Некоторые считают, что глубинно заниматься йогой, изучать духовные трактаты и работать на поп-сцене - это как совмещать несовместимое. На самом деле творец работает везде», - отметила артистка.

Ранее Тюрин в беседе с НСН признавался, что коллектив сейчас переживает вторую молодость благодаря песням, которые всегда писались от чистого сердца.

