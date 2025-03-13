Нельсон попала в Книгу рекордов как единственная певица, преподающая кундалини-йогу

Продюсер группы REFLEX заявил НСН, что Ирина Нельсон единственная в мире певица, которая является сертифицированным преподавателем кундалини-йоги.

Солистка и создатель группы REFLEX Ирина Нельсон является единственной в мире поп-певицей и вместе с тем сертифицированным преподавателем кундалини-йоги в мире, заявил в пресс-центре НСН композитор и продюсер коллектива Вячеслав Тюрин.

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«Мы вместе с Книгой рекордов России выяснили, что Ирина - единственный в мире действующий поп-певец и сертифицированный преподаватель кундалини-йоги. У Иры есть сертификат американского института. Даже у Стинга нет такого диплома, он преподает йогу просто ради забавы», - сказал собеседник НСН.

Нельсон, в свою очередь, добавила, что выступления на сцене можно совмещать с духовными практиками.

«Некоторые считают, что глубинно заниматься йогой, изучать духовные трактаты и работать на поп-сцене - это как совмещать несовместимое. На самом деле творец работает везде», - отметила артистка.

Ранее Тюрин в беседе с НСН признавался, что коллектив сейчас переживает вторую молодость благодаря песням, которые всегда писались от чистого сердца.

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ФОТО: РИА Новости
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