«Вкладывать в себя!»: Продюсер REFLEX заявил, что нейросети не заменят музыкантов

Продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин заявил в пресс-центре НСН, что в случае написания и исполнения песен нейросетями, люди будут искать возможность послушать живых музыкантов.

Композитор и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин заявил в пресс-центре НСН, что искусственный интеллект никогда не заменит живого музыканта.

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«Я не разделяю опасений, что искусственный интеллект захватит весь мир. Что касается музыки, то никто не заменит живого музыканта. Представьте себе, что музыку будут играть только роботы. В таком случае вы будете искать способ послушать человеческую музыку, будете ходить в кафе, чтобы послушать того самого саксофониста. Я всегда говорю людям, чтобы они вкладывали в себя, делали из себя совершенство», - сказал собеседник НСН.

Солистка и создатель группы REFLEX Ирина Нельсон, в свою очередь, подчеркнула, что слушатели смотрят на исполнителя не только как на музыканта, но и как на личность.

«Слушатели смотрят и на личность исполнителя. У человека, в отличие от искусственного интеллекта, есть сердце и душа, что очень важно людям», - отметила певица.

Ранее Нельсон признавалась корреспонденту НСН, что во время выступлений в рамках тура она часто хочет побыть в тишине, чтобы восстановиться.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектПевицаМузыкаМузыканты

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