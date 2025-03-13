«Вкладывать в себя!»: Продюсер REFLEX заявил, что нейросети не заменят музыкантов

«Я не разделяю опасений, что искусственный интеллект захватит весь мир. Что касается музыки, то никто не заменит живого музыканта. Представьте себе, что музыку будут играть только роботы. В таком случае вы будете искать способ послушать человеческую музыку, будете ходить в кафе, чтобы послушать того самого саксофониста. Я всегда говорю людям, чтобы они вкладывали в себя, делали из себя совершенство», - сказал собеседник НСН.



Солистка и создатель группы REFLEX Ирина Нельсон, в свою очередь, подчеркнула, что слушатели смотрят на исполнителя не только как на музыканта, но и как на личность.



«Слушатели смотрят и на личность исполнителя. У человека, в отличие от искусственного интеллекта, есть сердце и душа, что очень важно людям», - отметила певица.

Ранее Нельсон признавалась корреспонденту НСН, что во время выступлений в рамках тура она часто хочет побыть в тишине, чтобы восстановиться.

