«Думал женскими мозгами»: Продюсер группы REFLEX о новом альбоме

Продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин признался НСН, что ему было очень сложно писать музыкальный альбом от лица солистки коллектива Ирины Нельсон.

Композитор и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин рассказал в пресс-центре НСН, как проходила работа над первым за девять лет альбомом коллектива «Больше, чем жизнь».

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«Это был первый альбом, когда я работал без Ирины, а ведь она - моя муза. Я думаю, что ни один автор не сможет написать для нее так проникновенно, как это делаю я. Иногда во время написания альбома голова шла кругом, потому что я писал тексты для женщины. Эти тексты давно во мне зрели, но я как-то стеснялся этого. Практически весь альбом получился автобиографичным, потому что каждая песня - описание нашей жизни. Мне очень трудно было думать мозгами Ирины! Я думал женскими мозгами, писал нашу историю от лица Ирины. Это была очень сложная работа», - сказал собеседник НСН.

Ранее Тюрин заявил в пресс-центре НСН, что искусственный интеллект никогда не заменит живого музыканта.

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ФОТО: ТАСС
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