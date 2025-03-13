«Только не Инстасамка»: REFLEX захотела совместную песню с Джараховым
13 марта 202516:28
Александра Веснина
Солистка группы REFLEX Ирина Нельсон заявила НСН, что не согласилась бы на дуэт с Инстасамкой.
Солистка группы REFLEX Ирина Нельсон заявила в пресс-центре НСН, что не согласилась бы ни за какие деньги на дуэт с артистом, с которым у них различается мировоззрение, например, с Инстасамкой (Дарьей Зотеевой).
«Мы бы не согласились на дуэт с Инстасамкой. У нас есть свои ниша, видение, мировоззрение, внутренняя культура. У нас совершенно разная эстетика, а ради денег я никогда не шла на компромиссы. Было много предложений заработать, попиариться, записав трек с каким-то артистом, но я всегда отказывалась. Я считаю, что надо нести свою чашу и не расплескать её. Я бы не хотела размениваться», - сказала собеседница НСН.
Композитор и продюсер REFLEX Вячеслав Тюрин допустил возможность дуэта с блогером и музыкантом Эльдаром Джараховым.
«Можно рассмотреть возможные дуэты с Эльдаром Джараховым. С кем-то положительным просто», - отметил музыкант.
Ранее Тюрин рассказал в пресс-центре НСН, как проходила работа над первым за девять лет альбомом коллектива «Больше, чем жизнь».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru