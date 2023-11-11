«Жесткий» заход: США идет на Вы с Китаем

США пытаются угрозами сохранить мировое доминирование. Байден готовится к жестким переговорам с китайским лидером Цзиньпином.

Президент США Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином «жесткие разговоры» по ключевым темам двусторонних отношений, в том числе обсудить связи Китая с Ираном и роль в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленных чиновников.

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Так, по итогам встречи президента Президент России Владимира Путина с главной КНР Си Цзиньпином на форуме в Китае «Один пояс, один путь» многие политологи сделали вывод, что главы государств лично собираются активно включиться в урегулирование палестино-израильского кризиса, если опасность расширения конфликта на весь Ближний Восток станет критической.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с лекцией в университете Джонса Хопкинса, заявил, что происходящее в мире в настоящее время - это конец миропорядка, который сформировался после холодной войны, сообщает РИА Новости.

По его словам, на смену геополитической стабильности, крепнущим миру, безопасности, сотрудничества, «политической либерализации и торжества прав человека» пришла «конкуренция с авторитарными и ревизионистскими державами».

По его словам, о причинах происходящего сейчас будут спорить не одно десятилетие.

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Блинкен также отметил, что «самой острой и актуальной угрозой международному порядку» является спецоперация России на Украине, тогда как Китай он назвал «самым значительным долгосрочным вызовом.

«Пекин и Москва вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнёрства, не имеющего пределов», - заключил госсекретарь.

Космический долг, растущее социальное неравенство и экономические проблемы на фоне санкций могут привести к «буре» в США, заявил НСН американист Константин Блохин.

«Многие экономисты говорят о том, что США ждет самая настоящая буря. Чтобы выровнять социальное неравенство, нужны годы эффективной работы и триллионы долларов, никто из нынешнего политического истеблишмента не хочет расставаться с собственными деньгами. Даже если придет новый президент, вряд ли у него получится решить проблему быстро. Истеблишменту выгодно переводить стрелки с экономических проблем на расовые или политические. Раньше было Black Lives Matter, теперь обвинения в сторону России и Китая. Легче перевести стрелки на внешнего врага», - объяснил собеседник НСН.
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Но американские ядерные силы плохо готовы к возможному конфликту с Россией и Китаем, им необходимы количественные и структурные изменения. Об этом говорится в докладе межпартийной комиссии конгресса США, передает РИА Новости.

По мнению законодателей, в ситуации, когда атомные арсеналы двух стран окажутся на уровне, одинаковом с Соединенными Штатами, запланированная ядерная модернизация «необходима, но недостаточна».

«Изменения диктуют необходимость корректировки потенциала ядерных возможностей США — как количественных, так и структурных», — отмечается в докладе.

Авторы доклада считают ядерный конфликт с РФ и КНР все более вероятным, пишет RT. В конгрессе предлагают принимать решения по поводу сил сдерживания уже сейчас, чтобы суметь ответить на «экзистенциальные» вызовы в 2027-2035 годах. Так, предлагается разработать стратегию, включающую эффективное сдерживание и разгром двух оппонентов одновременно в Европе и Азии обычным вооружением, пишет Ura.ru.

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Россия и КНР нанесут поражение США на международной арене и создадут новый миропорядок, сообщает Saut al-Iraq.

По данным издания, Москва и Пекин планируют нарисовать новую карту мира – эти две страны намереваются распределить роли между игроками на мировой арене. Конфликт вокруг Украины продемонстрировал неспособность Вашингтона удержать статус мощнейшей силы в мире. А из-за обострения на Ближнем Востоке позиции США слабеют с каждым днем.

Отношения России и Китая являются образцом стратегического взаимодействия на основе доверия и уважения. Шойгу подчеркнул, что Москва и Пекин не создают военный блок, в отличие от некоторых агрессивных западных стран. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.




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Фото: telegram.org
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