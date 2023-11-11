«Жесткий» заход: США идет на Вы с Китаем

Так, по итогам встречи президента Президент России Владимира Путина с главной КНР Си Цзиньпином на форуме в Китае «Один пояс, один путь» многие политологи сделали вывод, что главы государств лично собираются активно включиться в урегулирование палестино-израильского кризиса, если опасность расширения конфликта на весь Ближний Восток станет критической.



Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с лекцией в университете Джонса Хопкинса, заявил, что происходящее в мире в настоящее время - это конец миропорядка, который сформировался после холодной войны, сообщает РИА Новости.

По его словам, на смену геополитической стабильности, крепнущим миру, безопасности, сотрудничества, «политической либерализации и торжества прав человека» пришла «конкуренция с авторитарными и ревизионистскими державами».



По его словам, о причинах происходящего сейчас будут спорить не одно десятилетие.