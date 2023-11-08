В Госдепе США заявили, что Вашингтон осознает важность более прозрачной позиции со стороны Китая и большего обмена информацией о попытках снизить стратегические риски, в частности, в космосе

Отмечается также, что США намерены предупредить начало трехсторонней гонки вооружений с Китаем и Россией. Агентство Bloomberg сообщило, что у Китая уже имеется около 500 ядерных боеголовок, их число планируется увеличить до 1000 к 2030 году. В то же время в распоряжении США порядка 3700 боеголовок.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и КНР нанесут поражение США на международной арене и создадут новый миропорядок. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

