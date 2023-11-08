Китай и США завершили переговоры по ядерному оружию
Китай и США закончили переговоры по ядерному оружию в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, где планируется встреча американского лидера Джо Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В Госдепе США заявили, что Вашингтон осознает важность более прозрачной позиции со стороны Китая и большего обмена информацией о попытках снизить стратегические риски, в частности, в космосе
Отмечается также, что США намерены предупредить начало трехсторонней гонки вооружений с Китаем и Россией. Агентство Bloomberg сообщило, что у Китая уже имеется около 500 ядерных боеголовок, их число планируется увеличить до 1000 к 2030 году. В то же время в распоряжении США порядка 3700 боеголовок.
Ранее СМИ сообщали, что Россия и КНР нанесут поражение США на международной арене и создадут новый миропорядок. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай и США завершили переговоры по ядерному оружию
- «Радиоточка НСН» разыграет книгу Андрея Князева «Сказочный мир шута»
- Финляндия уведомила РФ о ходе расследования ЧП на газопроводе Balticconnector
- «Несчастный случай»: В ГБР назвали основную версию гибели помощника главкома ВСУ
- У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7
- Новое правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов
- Кадыров пригрозил увольнением чиновникам, чьи дети не знают чеченского языка
- Посол Белоруссии: Товарооборот с Россией по итогам года составит $50 млрд
- Доля отечественных продуктов в магазинах в РФ достигла 90 процентов
- Суд отправил под арест замглавы МВД Дагестана Исмаилова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru