Китай и США завершили переговоры по ядерному оружию

Китай и США закончили переговоры по ядерному оружию в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, где планируется встреча американского лидера Джо Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Кандидат в президенты США Рамасвами признал превосходство РФ в гиперзвуковом и ядерном оружии

В Госдепе США заявили, что Вашингтон осознает важность более прозрачной позиции со стороны Китая и большего обмена информацией о попытках снизить стратегические риски, в частности, в космосе

Отмечается также, что США намерены предупредить начало трехсторонней гонки вооружений с Китаем и Россией. Агентство Bloomberg сообщило, что у Китая уже имеется около 500 ядерных боеголовок, их число планируется увеличить до 1000 к 2030 году. В то же время в распоряжении США порядка 3700 боеголовок.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и КНР нанесут поражение США на международной арене и создадут новый миропорядок. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Ядерное ОружиеПереговорыКитайСША

Горячие новости

Все новости

партнеры