«Спокойный, деловой и надежный»: Путин рассказал о дружбе с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и одним из признанных мировых лидеров. Об этом российский лидер заявил в интервью Медиакорпорации Китая.
В ходе беседы журналист Ван Гуань напомнил об идеях Си Цзиньпина о «построении сообщества единой судьбы человечества» и инициативах в области глобальных развития, безопасности, цивилизационной инициативы. Путин отметил, что позже председатель КНР предложил проект «Один пояс, один путь» — практическую реализацию перечисленного.
«Это все-таки лидер, который ... не принимает решение сиюминутного характера на основе какой-то текущей конъюнктуры, он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее», — заявил Путин.
Президент РФ подчеркнул, что именно это отличает мирового лидера от «временщиков», которые приходят «покрасоваться на международной площадке».
Также российский лидер назвал китайского коллегу «основательным, спокойным, деловым и надежным партнером», отмечает телеканал «360».
«Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным в том, что наши договоренности будут исполняться с обеих сторон», — заключил Путин.
Ранее стало известно, что Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся 17—18 октября на китайском форуме «Один пояс — один путь», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru