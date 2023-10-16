«Спокойный, деловой и надежный»: Путин рассказал о дружбе с Си Цзиньпином

В ходе беседы журналист Ван Гуань напомнил об идеях Си Цзиньпина о «построении сообщества единой судьбы человечества» и инициативах в области глобальных развития, безопасности, цивилизационной инициативы. Путин отметил, что позже председатель КНР предложил проект «Один пояс, один путь» — практическую реализацию перечисленного.

«Это все-таки лидер, который ... не принимает решение сиюминутного характера на основе какой-то текущей конъюнктуры, он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее», — заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что именно это отличает мирового лидера от «временщиков», которые приходят «покрасоваться на международной площадке».

Также российский лидер назвал китайского коллегу «основательным, спокойным, деловым и надежным партнером», отмечает телеканал «360».

«Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным в том, что наши договоренности будут исполняться с обеих сторон», — заключил Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся 17—18 октября на китайском форуме «Один пояс — один путь», пишет Ura.ru.

