СМИ: Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному

Президента РФ Владимира Путина в Пекине встретили с «красной дорожкой», которой не было во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в июне.

Место встречи - Пекин: Первый день визита Путина в КНР

Как пишет Newsweek, приём главы американского Госдепартамента в Китае в целом был довольно сдержанным.

«Путин, которого лидер Китая Си Цзиньпин пригласил принять участие в третьем форуме «Один пояс, один путь» в Пекине, был встречен с помпой и красной дорожкой», - говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров в Китае проведут детальный обмен мнениями и сверку часов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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