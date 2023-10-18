СМИ: Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному

Как пишет Newsweek, приём главы американского Госдепартамента в Китае в целом был довольно сдержанным.

«Путин, которого лидер Китая Си Цзиньпин пригласил принять участие в третьем форуме «Один пояс, один путь» в Пекине, был встречен с помпой и красной дорожкой», - говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров в Китае проведут детальный обмен мнениями и сверку часов, сообщает RT.

