Конгрессмен заявил об отмытых китайских деньгах на счете Байдена
Член Палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии Джеймс Комер сообщил об обнаружении на счете президента Джо Байдена связанных с Китаем денег. Публикация появилась на странице парламентария в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Конгрессмен заявил, что Байден получил чек на $40 тысяч, отмытых в Китае. Деньги связаны с государственной корпорацией КНР CEFC China Energy, утверждает законодатель.
По словам Конера, глава Белого дома принимал участие в теневых сделках своей семьи в КНР. Конгрессмен считает, что таким образом Байден дал Пекину возможность себя шантажировать.
Белый дом в среду подтвердил, что президент США встретится с главой КНР Си Цзиньпином в ноябре 2023 года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, передает «Радиоточка НСН».
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