Конгрессмен заявил об отмытых китайских деньгах на счете Байдена

Конгрессмен заявил, что Байден получил чек на $40 тысяч, отмытых в Китае. Деньги связаны с государственной корпорацией КНР CEFC China Energy, утверждает законодатель.

По словам Конера, глава Белого дома принимал участие в теневых сделках своей семьи в КНР. Конгрессмен считает, что таким образом Байден дал Пекину возможность себя шантажировать.

Белый дом в среду подтвердил, что президент США встретится с главой КНР Си Цзиньпином в ноябре 2023 года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, передает «Радиоточка НСН».

