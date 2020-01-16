Жесткий технократ не из КГБ. Что известно о Михаиле Мишустине
НСН публикует биографию будущего главы российского правительства, а экономист и политолог рассуждают, какой стиль работы задаст кабинету новый министр.
15 января 2020 года Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Это случилось спустя несколько часов после того, как президент РФ Владимир Путин огласил свое послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства предложил внести ряд изменения в Конституцию страны.
Известно, что новым главой правительства будет назначен руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Его кандидатуру предложил президент. Большинство фракций Госдумы уже заявили, что поддержат решение главы государства. Заседание назначено на сегодня, 16 января.
ФНС Мишустин возглавляет с апреля 2010 года. На официальном сайте структуре сведения о руководителе следующие.
Родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности «системы автоматизированного проектирования». Инженер - системотехник, инженер-исследователь. Доктор экономических наук.
Действительный государственный советник Российской Федерации I класса.
В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С 1999 года по 2004 года являлся замминистра по налогам и сборам.
По декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С 2007 по 2008 год руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008 года М.В. Мишустин стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест») - одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.
6 апреля 2010 года Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина № 507-р «О руководителе Федеральной налоговой службы» Мишустин Михаил Владимирович назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
Михаил Мишустин – автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.
По мнению экономиста Никиты Кричевского, Михаил Мишустин в качестве нового премьер-министра России – грамотный выбор президента. Об этом он заявил в беседе с НСН.
«Мишустин – человек, который досконально знает ситуацию внутри страны, причем в каждом ее уголке. Это совершенно адекватный, вменяемый экономист и человек, который понимает смысл государственной службы. На мой взгляд, главная задача премьер-министра – это организация эффективной работы нового кабинета министров. И я уверен в том, что работа нового кабинета министров будет организована так, как требует обстановка сегодняшнего дня», - объяснил он.
Вместе с тем, Кричевский отметил жесткий стиль руководства Мишустина, и предположил, что многие нынешние госслужащие начнут уезжать из России, чтобы избежать наказания, потому что «на должность пришел человек, который знает об их "шалостях" буквально все», - уверен собеседник НСН.
Высокую профессиональную оценку Мишустину в интервью НСН дал и гендиректор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.
«Технократ, не из финансистов, не из КГБ, который будет твердо держать правительство, это кандидатура типа Михаила Фрадкова. Он, по всей видимости, не является преемником Путина. Он сам об этом не знал», - добавил он.
Михаил Мишустин женат и воспитывает трёх сыновей. Супруга Владлена является соучредителем ЗАО «Международный компьютерный клуб».
Также известно, что будущий премьер увлекается спортом, как и Владимир Путин, активно играет в хоккей в Ночной хоккейной лиге.
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