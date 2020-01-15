Кандидат в премьеры Мишустин участвует в экстренном Совете Думы

15 января 202019:40

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета Думы, на которое пришёл руководитель Федеральной налоговой служб Михаил Мишустин, предложенный президентом РФ на пост премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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