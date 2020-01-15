Вассерман: Правительство признало свою несостоятельность

Анатолий Вассерман: «Во всем мире депутаты очень часто выступают с эффектными, но не эффективными предложениями. Поддержание кредитной дисциплины полезно, прежде всего, для самих граждан, и я думаю, что само банковское сообщество должно решать, как сделать, чтобы впредь не давать кредиты без надежды на их возвращение», – отмечает он в эфире НСН.

