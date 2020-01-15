Вассерман: Правительство признало свою несостоятельность
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд новостей, уходящего дня.
Правительство РФ уходит в отставку
Правительство РФ уходит в отставку вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Президент Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства. Медведеву предложили пост зампреда Совета безопасности.
Анатолий Вассерман: «Ознакомившись с задачами очередного послания Федеральному Собранию, правительство, похоже, официально признало, что не в состоянии решать эти задачи», – комментирует Анатолий Вассерман в эфире НСН.
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам. Он отметил, что речь идет о 40 млрд рублей. Однако в Госдуме идею не поддержали.
Анатолий Вассерман: «Во всем мире депутаты очень часто выступают с эффектными, но не эффективными предложениями. Поддержание кредитной дисциплины полезно, прежде всего, для самих граждан, и я думаю, что само банковское сообщество должно решать, как сделать, чтобы впредь не давать кредиты без надежды на их возвращение», – отмечает он в эфире НСН.
В Госдуме заявили о невостребованности многих профессий
Многие профессии в России в будущем станут невостребованными. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Так парламентарий прокомментировал заявление главы Минтруда Максима Топилина, который ранее призвал не пугать граждан роботизацией и последующей за ней массовой безработицей.
Анатолий Вассерман: «Самый дефицитный производственный ресурс – люди. Просто потому что все остальное гораздо легче добыть. Поэтому любые варианты преобразования, высвобождающие людей, должны сопровождаться какими-то работами, предназначенными для того, чтобы скорее переучить», – говорит он НСН.
Россияне устали от длительных каникул
Каждый третий россиянин устал от длительных новогодних каникул. Об этом говорят данные опроса, который провел ВЦИОМ. Главные противники – пожилые люди и те, кто считает своё материальное положение плохим.
Анатолий Вассерман: «Длинные новогодние каникулы действительно плохи для тех, у кого нет денег заполнить эти каникулы чем-нибудь содержательным, но выход не в сокращении каникул, а в улучшении экономического положения страны», – подытоживает Анатолий Вассерман в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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