Новые задачи – новые люди. Мишустин переезжает в кабинет премьера

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра, - сообщили в Кремле. Мишустин возглавлял ФНС с апреля 2010 года. Решение неожиданное, поскольку фамилия Мишустина и близко не упоминалась в комментариях относительно того, кто может возглавить правительство после отставки кабинета Дмитрия Медведева. В качестве наиболее вероятной кандидатуры на пост премьера назывался нынешний глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Такое мнение высказывал, в частности, лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. А также руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, который в эфире НСН отмечал необходимость на этом посту человека, «который будет пользоваться не только доверием президента, но и доверием крупного бизнеса и зарубежных партнеров». Однако предположение оказалось ошибочным.

Уход в отставку правительства Дмитрия Медведева всего через несколько часов после представления президентского послания Федеральному собранию, хотя тоже оказался неожиданным, сам по себе трагедией не стал. Несмотря на традиционные для таких случаев слова президента о том, что он доволен работой кабмина, претензий к правительству было немало. Те же реформы в социально чувствительных сферах, таких как здравоохранение или образование, оцениваются в обществе как откровенно провальные, тогда как именно по этим векторам главой государства ставятся амбициозные цели, требующие, как принято говорить, «свежей крови» и неординарных решений. Общество же требует просто «крови», к примеру, за череду скандалов последнего времени в уже упомянутом здравоохранении. Возможно, было сочтено, что сейчас самое время эту «кровь пустить», оставив непопулярные или совсем уж скандальные фигуры за рамками нового состава кабмина.

Как о решенном вопросе об отставке с поста министра здравоохранения Вероники Скворцовой говорили еще во время прошлогодних массовых увольнений врачей. С тех пор скандалов в подведомственной ей сфере только прибавилось, о некоторых из них даже напомнил Владимир Путин в нынешнем послании, так что можно предположить новую фигуру, которой будет поручена ликвидация последствий оптимизации здравоохранения.

Значительное количество вопросов накопилось у экспертного сообщества к экономическому блоку правительства Медведева. В числе прочего они касаются резервных фондов, в которых без движения лежат астрономические средства, около полутора десятков триллионов рублей. Бюджет не знает, куда девать деньги, экономика при этом практически не растет, зато растут цены, тарифы и налоги, а население только беднеет – при том, что работать ему предложено на несколько лет больше.

