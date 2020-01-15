Политолог: Мишустин будет твердо держать правительство — вроде Фрадкова

«Технократ, не из финансистов, он сам из компьютерщиков, не из КГБ, 1966 года рождения, не намного младше Путина. Он, по всей видимости, не является преемником Путина. Он сам об этом не знал. Я планировал с ним встречаться завтра на одном мероприятии, по всей видимости, он на него теперь не придет, он сам этого не знал. Это технократ, который будет твердо держать правительство, это кандидатура типа Михаила Фрадкова. Где важно не столько, кто назначен, сколько кто снят. Тогда был снят, напомню, Михаил Касьянов», - добавил он.

Михаил Мишустин с 6 апреля 2010 года занимал пост руководителя Федеральной налоговой службы. До этого он возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами и руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости. В период 1999 по 2004 год Мишустин был заместителем министра РФ по налогам и сборам.

