Политолог: Мишустин будет твердо держать правительство — вроде Фрадкова
Генеральный директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков заявил в эфире НСН, что глава ФНС России не знал, что его кандидатуру президент предложит на должность премьер-министра.
Владимир Путин предложил назначить главу ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщили в пресс-службе Кремля. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство страны в полном составе уходит в отставку. Это произошло через несколько часов после того, как завершилось послание Владимира Путина к Федеральному собранию. Президент России поблагодарил политиков за сотрудничество и попросил их исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет набран новый Кабинет министров.
Генеральный директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в эфире НСН рассказал о своем видении политической расстановки.
«Технократ, не из финансистов, он сам из компьютерщиков, не из КГБ, 1966 года рождения, не намного младше Путина. Он, по всей видимости, не является преемником Путина. Он сам об этом не знал. Я планировал с ним встречаться завтра на одном мероприятии, по всей видимости, он на него теперь не придет, он сам этого не знал. Это технократ, который будет твердо держать правительство, это кандидатура типа Михаила Фрадкова. Где важно не столько, кто назначен, сколько кто снят. Тогда был снят, напомню, Михаил Касьянов», - добавил он.
Михаил Мишустин с 6 апреля 2010 года занимал пост руководителя Федеральной налоговой службы. До этого он возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами и руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости. В период 1999 по 2004 год Мишустин был заместителем министра РФ по налогам и сборам.
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