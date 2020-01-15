Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
15 января 202019:58
Государственная дума уже завтра обсудит кандидатуру руководителя Федераьной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя кабинета министров. Об этом объявила пресс-служба нижней палаты парламента после внеочередного заседания Совета Госдумы. Мишустин присутствовал на этом совещании.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
Горячие новости
- Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
- Кадыров оказался временно нетрудоспособным
- Кандидат в премьеры Мишустин участвует в экстренном Совете Думы
- Путин официально уволил Медведева и его правительство
- Путин предложил главу ФНС Мишустина должность премьера