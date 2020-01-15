Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Государственная дума уже завтра обсудит кандидатуру руководителя Федераьной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя кабинета министров. Об этом объявила пресс-служба нижней палаты парламента после внеочередного заседания Совета Госдумы. Мишустин присутствовал на этом совещании.

