Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

15 января 202019:58

Государственная дума уже завтра обсудит кандидатуру руководителя Федераьной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя кабинета министров. Об этом объявила пресс-служба нижней палаты парламента после внеочередного заседания Совета Госдумы. Мишустин присутствовал на этом совещании.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
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