«У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вы были предупреждены».

КТО В ПРОЛЕТЕ

Поводом для обсуждения стала ситуация 10 сентября, когда в польском небе были замечены около 20 беспилотников. Варшава назвала их российскими, однако в Минобороны РФ опровергли эти обвинения, отметив, что поражение целей на территории Польши не планировалось.

Позже польские власти заявили о новых нарушениях. 19 сентября пограничные войска страны сообщили о пролете двух якобы российских истребителей на малой высоте над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Доказательства польские власти не приводят. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Владимиру Путину сбивать любые российские воздушные объекты над территорией своей республики, пишет Daily Express.

На фоне инцидента НАТО запустило операцию «Восточный часовой» на восточном фланге, в которой участвуют военные и авиация десяти стран.

21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что США окажут поддержку Польше и странам Балтии в случае обострения отношений с Россией.

«Да, я сделаю это», - сказал Трамп, отвечая на вопрос, помогут ли США странам Балтии и Польше в случае эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Ранее Эстония также обвинила Россию в нарушении воздушного пространства истребителями МиГ-31. Эстонские власти обратились за консультациями в НАТО.

В российском оборонном ведомстве информацию о нарушениях отрицают.