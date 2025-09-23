«Жаловаться не приходите»: Польша угрожает России после провокаций с дронами
Министр иностранных дел Польши Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что страны НАТО «не дадут себя запугать»: поляки обещают сбивать любые российские воздушные объекты над территорией страны.
В Польше продолжают угрожать России на случай «эскалации». С очередными предупреждениями накануне выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
На заседании Совбеза ООН он заявил, что страны НАТО не позволят себя запугать в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Он предупредил Москву, что в случае новых нарушений воздушного пространства альянса сбитые объекты будут оставаться на его территории, и «жаловаться» в ООН России не стоит.
«У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вы были предупреждены».
КТО В ПРОЛЕТЕ
Поводом для обсуждения стала ситуация 10 сентября, когда в польском небе были замечены около 20 беспилотников. Варшава назвала их российскими, однако в Минобороны РФ опровергли эти обвинения, отметив, что поражение целей на территории Польши не планировалось.
Позже польские власти заявили о новых нарушениях. 19 сентября пограничные войска страны сообщили о пролете двух якобы российских истребителей на малой высоте над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море.
Доказательства польские власти не приводят. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Владимиру Путину сбивать любые российские воздушные объекты над территорией своей республики, пишет Daily Express.
На фоне инцидента НАТО запустило операцию «Восточный часовой» на восточном фланге, в которой участвуют военные и авиация десяти стран.
21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что США окажут поддержку Польше и странам Балтии в случае обострения отношений с Россией.
«Да, я сделаю это», - сказал Трамп, отвечая на вопрос, помогут ли США странам Балтии и Польше в случае эскалации напряженности в отношениях с Россией.
Ранее Эстония также обвинила Россию в нарушении воздушного пространства истребителями МиГ-31. Эстонские власти обратились за консультациями в НАТО.
В российском оборонном ведомстве информацию о нарушениях отрицают.
В ведомстве уточнили, что три МиГ-31 РФ 19 сентября совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Отмечается, что он проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
В ночь на 23 сентября закрывались аэропорты Копенгагена и Осло из-за действий беспилотников, подробности власти пока не приводят.
СПЛАНИРОВАННАЯ ПРОВОКАЦИЯ
Обвинения польских властей в том, что их границу нарушили российские БПЛА – спланированная провокация, которая выгодна как Украине и НАТО, так и самой Польше. Об этом НСН рассказал герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Все большие и малые конфликты начинались с классических провокаций со стороны НАТО и США. Поэтому это могла быть спланированная провокация. Они могли быть запущены со стороны Украины для того, чтобы вызвать гнев натовского руководства и поднять градус напряжения между Россией, Белоруссией и НАТО», - сказал он.
При этом Липовой напомнил историю взаимоотношений Польши с другими странами и то, что ее амбиции всегда ей выходили «боком».
«У Польши всегда были амбиции, и каждый век эти амбиции заканчивались для нее плачевно. Поэтому в данной ситуации Польша решила сыграть таким катализатором, миротворцем, предлагая свои услуги», - подчеркнул он.
Белоруссия не имеет никакого отношения к тому, что залетает в Польшу и Литву. Как сообщает БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Если они взвыли после того, как мы половину беспилотников сбили, не зная, чьи они... Несколько штук мы не смогли поразить... И им сообщили, сколько, куда летит... Они это признают. Тем не менее, да, пакостят», - указал белорусский лидер.
С 12 по 16 сентября в Белоруссии прошли совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2025». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это было плановое мероприятие, которое не было направлено против кого-либо. Учения прошли в центральной части Белоруссии вблизи города Борисов в Минской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
