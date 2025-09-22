Политолог объяснил, кто и зачем убеждает немцев в скорой войне с Россией

Немецкие СМИ и политики твердят, что Россия скоро нападет на Германию, заявил НСН Александр Рар.

Немцев пугают российским вторжением, чтобы построить военную экономику, но этот план не сработает, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.

В Германии взлетел спрос на строительство частных бункеров — немцы боятся нападения России на страны НАТО. С января количество запросов на бункеры выросло на 50%. Расходы на частный бункер площадью 30 кв. м составляют примерно €30-50 тысяч, пишет Bild. Рар усомнился, что большинство немцев заинтересованы в таком продукте.

«Нечем платить»: Почему «милитаризованные» Франция и Германия закрывают заводы
«Я не встречал людей среди моего окружения, которые боялись бы или серьезно думали, что Россия хочет напасть на Европу. Но что делать, если политики, министр обороны Германии и канцлер говорят, что Россия обязательно нападет на Польшу или Прибалтику. Сегодня политика такая, что правительство хочет тратить много денег на милитаризацию. Оно считает, что может этим самым поднять свою экономику, а также встать во главе ЕС, но не это не сработает. Для этого немецким элитам надо иметь сильный Бундесвер и заменить американцев. Людей готовят под это и пропагандируют им нарративы, пугают их, повышают тревогу и дискомфорт в обществе», — указал он.

Политолог добавил, что немцев постоянно пугают войной политики и СМИ.

«Не играет никакой роли, сколько людей верят в то, нападет на Германию Россия или нет. Политики и пресса говорят об этом каждый день. Это подается как сущая правда. У немцев нет других источников и голосов. Опросы о том, кто верит в этот нарратив, а кто нет, даже не проводятся. На общественное мнение даже не повлияла ситуация в Польше. Выяснилось, что дроны, которые нарушили ее пространство, даже не были вооружены. Зачем тогда собирать заседание НАТО? Чтобы раздуть из мухи слона. История пишется годами, а потом в один день все события становятся фактами, которые не вернуть назад», — заключил он.

Ранее немецкий политолог Айке Хамер в беседе с НСН объяснил, почему военные расходы не помогут экономике Германии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/EPA
ТЕГИ:ВойнаПропагандаРоссияГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры