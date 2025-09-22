Немцев пугают российским вторжением, чтобы построить военную экономику, но этот план не сработает, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.



В Германии взлетел спрос на строительство частных бункеров — немцы боятся нападения России на страны НАТО. С января количество запросов на бункеры выросло на 50%. Расходы на частный бункер площадью 30 кв. м составляют примерно €30-50 тысяч, пишет Bild. Рар усомнился, что большинство немцев заинтересованы в таком продукте.