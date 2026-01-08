Сборы фильма «Чебурашка 2» превысили 4 млрд рублей
Фильм «Чебурашка 2», вышедший в прокат 1 января 2026 года, всего за восемь дней заработал в прокате более 4 млрд рублей. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино (ЕАИС).
В настоящее время второй фильм про Чебурашку является лидером российского проката. ТОП-3 замыкают «Простоквашино» и «Буратино».
Первый «Чебурашка», вышедший в 2023 году, в общей сложности заработал 6,7 млрд рублей. С учётом того, что сиквел за восемь дней собрал больше половины этой суммы, то у него есть все шансы забрать у оригинала звание самого кассового фильма.
Ранее режиссёр Дмитрий Дьяченко заявил, что в фильме «Чебурашка 3», который планируют выпустить в 2027 году, покажут семью главного героя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
