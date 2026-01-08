МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с захватом танкера «Маринера»

Отмечается, что для остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по согласованию с государством, под чьим флагом оно следовало. В данном случае это Россия, выдавшая танкеру соответствующее разрешение 24 декабря, и неоднократно проинформировавшая об этом американские власти.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили серьёзную обеспокоенность в связи с захватом «Маринеры», указав, что результатом может стать «лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике».

«Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море», - сказано в заявлении.

Также в МИД РФ потребовали обеспечить гуманное и достойное обращение с входившими в состав экипажа танкера россиянами и «не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину».

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что задержанный военными США в Северной Атлантике танкер «Маринера» притворялся российским судном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

