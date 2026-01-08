МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с захватом танкера «Маринера»
Высадка военных США на нефтяной танкер «Маринера» в открытом море и его фактический захват можно истолковать только как «грубейшее нарушение принципов и норм международного морского права». Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Отмечается, что для остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по согласованию с государством, под чьим флагом оно следовало. В данном случае это Россия, выдавшая танкеру соответствующее разрешение 24 декабря, и неоднократно проинформировавшая об этом американские власти.
В российском внешнеполитическом ведомстве выразили серьёзную обеспокоенность в связи с захватом «Маринеры», указав, что результатом может стать «лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике».
«Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море», - сказано в заявлении.
Также в МИД РФ потребовали обеспечить гуманное и достойное обращение с входившими в состав экипажа танкера россиянами и «не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину».
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что задержанный военными США в Северной Атлантике танкер «Маринера» притворялся российским судном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
