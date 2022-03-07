«Зеленые коридоры» последней надежды. Политолог назвал темы переговоров России и Украины
«Зеленые коридоры» - последняя надежда украинцев на жизнь. Поэтому Москва оставит гуманитарные вопросы в третьем раунде переговоров с Киевом, считает политолог Марат Баширов.
Политолог Марат Баширов убежден, что и в третьем раунде российско-украинских переговоров продолжатся попытки решить гуманитарные вопросы. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может прекратить спецоперацию на Украине «в любой момент», сообщает РИА Новости. По его словам, для этого Киеву необходимо изменить Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок», признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами.
«Конечно, попытки продолжатся. Мы видим, что были уже попытки организовать коридоры. Они срываются – например, в Мариуполе и Харькове. Они срываются силами национальных батальонов, которые засели в этих городах. Где-то "помогает" и местная власть. Например, в Сумах мэр объявил, что жители, которые будут выходить по коридорам в сторону России, будут расстреляны. Об этом писали.
Тема для переговоров есть, потому что касается жизни людей. У них просто другой надежды нет. Когда вы находитесь там, где ведутся боевые действия, то у вас и продуктов нет и часто – электричества, чтобы даже зарядить телефон и позвонить родным или вызвать «скорую». Для них «зеленые коридоры» – вопрос жизни и смерти», - считает эксперт.
По его мнению, новых тем на переговорах в ближайшее время не появится. Для этого необходимы определенные условия.
«Новые темы могут появиться, если будет изменен состав делегации, представляющую Украину», - сказал Марат Баширов.
Политолог считает, что продолжительность переговорного процесса во многом зависит от Украины.
«Зависит от Украины. Потому что российская сторона открыта. Москва может вести переговоры даже не в формате встреч на территории третьей страны, на которые украинская делегация прилетает на американском вертолете, а по обычным дипломатическим каналам. Но так как украинская сторона прекратила с Россией дипломатические отношения, появился этот формат», - отметил собеседник НСН.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале призвал украинцев «не давать себя использовать в качестве щита» и выступить «против нацистского режима». Россия и Белоруссия — братья Украины, в отличие от Америки, написал чеченский лидер.
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