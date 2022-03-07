«Зеленые коридоры» последней надежды. Политолог назвал темы переговоров России и Украины

Политолог Марат Баширов убежден, что и в третьем раунде российско-украинских переговоров продолжатся попытки решить гуманитарные вопросы. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может прекратить спецоперацию на Украине «в любой момент», сообщает РИА Новости. По его словам, для этого Киеву необходимо изменить Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок», признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами.