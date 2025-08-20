Россия ввела ответные санкции против 21 подданного Великобритании
Россия внесла в «стоп-лист» ряд представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В заявлении ведомства говорится, что решение было принято в качестве ответа на продолжающиеся усилия Лондона по демонизации России, распространение дезинформацию в контексте СВО и поставки оружия на Украину.
«Усилия британских пропагандистов носят безответственный характер, способствуют увеличению рисков дестабилизации мирового энергетического рынка», - сказано в документе.
Уточняется, что новым решение российских властей въезд в страну был запрещён 21 подданному Великобритании. При этом в МИД РФ пообещали продолжить работу над расширением российского «стоп-листа».
Ранее Москва ответила на 17-й и 18-й пакеты антироссийских санкций Евросоюза включением в «стоп-лист» представителей евроинститутов, а также стран-членов ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия ввела ответные санкции против 21 подданного Великобритании
- Туроператоры объяснили популярность Мальдив у российских туристов
- Британия расширила антироссийский санкционный список
- «Ищут однокурсника»: Бастрыкин может возглавить Верховный суд
- Политолог Маркелов назвал страны, которые будут мешать урегулированию на Украине
- Дорогое удовольствие: Россияне не скоро заведут роботов-помощников
- «Ход конем» Макрона: Почему Франция не отправит войска на Украину
- В Брянской области после удара украинских дронов погиб человек
- Гидролог объяснил, как поднять уровень воды в Волге
- Эколог спрогнозировал новые выбросы мазута в Краснодарском крае осенью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru