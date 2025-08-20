Россия ввела ответные санкции против 21 подданного Великобритании

В заявлении ведомства говорится, что решение было принято в качестве ответа на продолжающиеся усилия Лондона по демонизации России, распространение дезинформацию в контексте СВО и поставки оружия на Украину.

«Усилия британских пропагандистов носят безответственный характер, способствуют увеличению рисков дестабилизации мирового энергетического рынка», - сказано в документе.

Уточняется, что новым решение российских властей въезд в страну был запрещён 21 подданному Великобритании. При этом в МИД РФ пообещали продолжить работу над расширением российского «стоп-листа».

Ранее Москва ответила на 17-й и 18-й пакеты антироссийских санкций Евросоюза включением в «стоп-лист» представителей евроинститутов, а также стран-членов ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

