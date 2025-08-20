Британия расширила антироссийский санкционный список
Власти Великобритания в очередной раз расширили антироссийский санкционный список. Об этом сообщает пресс-служба британского Минфина.
В частности, в «чёрный» список попал россиянин Леонид Шумаков, которого в Лондоне считают главой проекта по A7A5 по привязанной к рублю криптовалюте.
Кроме того, санкции ввели в отношении двух граждан Киргизии, в том числе Кантемира Чалбаева, который является директором киргизского «Капитал Банк Центральной Азии». Финансовая огранизация также оказалсь в списке, вместе с киргизскими компаниями Tengricoin, Grinex и Old Vector, и Altair Holding из Люксембурга.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что Евросюз не намерен отменять или смягчать санкции против России, сообщает RT.
