Британия расширила антироссийский санкционный список

В частности, в «чёрный» список попал россиянин Леонид Шумаков, которого в Лондоне считают главой проекта по A7A5 по привязанной к рублю криптовалюте.

Кроме того, санкции ввели в отношении двух граждан Киргизии, в том числе Кантемира Чалбаева, который является директором киргизского «Капитал Банк Центральной Азии». Финансовая огранизация также оказалсь в списке, вместе с киргизскими компаниями Tengricoin, Grinex и Old Vector, и Altair Holding из Люксембурга.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Евросюз не намерен отменять или смягчать санкции против России, сообщает RT.

