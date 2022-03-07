Мединский назвал «дипломатической традицией» перенос времени российско-украинских переговоров
Задержка переговоров по времени стала «дипломатической традицией» переговоров России и Украины. Такое мнение высказал глава российской делегации и помощник президента России Владимир Мединский.
«Украинской делегации пока нет, немного задерживаются. Мы ждем, мы готовы к переговорам», — отметил Мединский.
Глава российской делегации рассказал, что в ходе третьего этапа переговоров будут обсуждаться три блока вопросов: вопросы внутриполитического урегулирования, международные гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.
Кроме того, будет затронута тема организации гуманитарных коридоров.
Мединский отметил, что с российской стороны коридоры открыты и огонь прекращен.
Первый и второй этап переговоров России и Украины прошли 28 февраля и третьего марта на территории Белоруссии. По итогам второго раунда делегации приняли решение об организации гуманитарных коридоров для мирных жителей.
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