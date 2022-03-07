Мединский назвал «дипломатической традицией» перенос времени российско-украинских переговоров

Задержка переговоров по времени стала «дипломатической традицией» переговоров России и Украины. Такое мнение высказал глава российской делегации и помощник президента России Владимир Мединский.

В Минобороны РФ заявили, что Киев не выполнил ни одного условия для создания гуманитарных коридоров

«Украинской делегации пока нет, немного задерживаются. Мы ждем, мы готовы к переговорам», — отметил Мединский.

Глава российской делегации рассказал, что в ходе третьего этапа переговоров будут обсуждаться три блока вопросов: вопросы внутриполитического урегулирования, международные гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

Кроме того, будет затронута тема организации гуманитарных коридоров.

Мединский отметил, что с российской стороны коридоры открыты и огонь прекращен.

Первый и второй этап переговоров России и Украины прошли 28 февраля и третьего марта на территории Белоруссии. По итогам второго раунда делегации приняли решение об организации гуманитарных коридоров для мирных жителей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыВладимир Мединский
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