Мединский назвал «дипломатической традицией» перенос времени российско-украинских переговоров

«Украинской делегации пока нет, немного задерживаются. Мы ждем, мы готовы к переговорам», — отметил Мединский.

Глава российской делегации рассказал, что в ходе третьего этапа переговоров будут обсуждаться три блока вопросов: вопросы внутриполитического урегулирования, международные гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

Кроме того, будет затронута тема организации гуманитарных коридоров.

Мединский отметил, что с российской стороны коридоры открыты и огонь прекращен.

Первый и второй этап переговоров России и Украины прошли 28 февраля и третьего марта на территории Белоруссии. По итогам второго раунда делегации приняли решение об организации гуманитарных коридоров для мирных жителей.

