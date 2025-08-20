Клуб «1930 Moscow» объявил о закрытии

Администрация клуба пояснила, что руководство ЗВИ (Завод имени Владимира Ильича), у которого арендовалась площадка, выставило для продления договора «обновлённые и невыполнимые требования».

«После всех переговоров ... стало понятно, что эти требования продиктованы не юридическими формальностями, а, вероятно, желанием арендодателя ликвидировать концертный зал», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «1930 Moscow» уже в середине сентября окончательно покинет привычное пространство, в связи с чем все анонсированные концерты будут перенесены. Команда клуба продолжит работу как концертное агентство 1930PRO.

Ранее в Москве закрылся проработавший 27 лет легендарный ночной клуб «Пропаганда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».