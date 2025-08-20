Фигуристка Трусова продала свои олимпийские коньки

По информации аукционной площадки Fansdream, начальная стоимость лота составляла 30 тысяч рублей. Новый владелец заплатил в 11 раз больше - 330 тысяч рублей. Вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Речь идёт о коньках Edea Piano Shock Absorbing с лезвиями Matrix Freestyle. Именно в них Игнатова стала первой в мире женщиной, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. Для покупателя фигуристка оставила на коньках автограф.

Ранее Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и взяла фамилию мужа, сообщает RT.

