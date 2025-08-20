В Госдуме допустили присутствие американских военных на Украине

Американские войска могут появиться на территории Украины в качестве миротворческого контингента. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Трамп: Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на Украине

Он отметил, что это «не самый предпочтительный вариантом для России», однако всё будет зависеть от решений российских дипломатов и президента страны.

«Я уверен, что никаких скоропалительных решений российское руководство в этом вопросе не предпримет», - подчеркнул парламентарий.

Колесник добавил, что наиболее предпочтительным для России будет миротворческий контингент Китая и Индии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для России непремлемо любое размещение войск стран НАТО на Украине, сообщает RT.

