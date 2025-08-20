В Госдуме допустили присутствие американских военных на Украине
Американские войска могут появиться на территории Украины в качестве миротворческого контингента. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Он отметил, что это «не самый предпочтительный вариантом для России», однако всё будет зависеть от решений российских дипломатов и президента страны.
«Я уверен, что никаких скоропалительных решений российское руководство в этом вопросе не предпримет», - подчеркнул парламентарий.
Колесник добавил, что наиболее предпочтительным для России будет миротворческий контингент Китая и Индии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для России непремлемо любое размещение войск стран НАТО на Украине, сообщает RT.
