В Госдуме допустили присутствие американских военных на Украине

Он отметил, что это «не самый предпочтительный вариантом для России», однако всё будет зависеть от решений российских дипломатов и президента страны.

«Я уверен, что никаких скоропалительных решений российское руководство в этом вопросе не предпримет», - подчеркнул парламентарий.

Колесник добавил, что наиболее предпочтительным для России будет миротворческий контингент Китая и Индии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для России непремлемо любое размещение войск стран НАТО на Украине, сообщает RT.

