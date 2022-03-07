В Минобороны РФ заявили, что Киев не выполнил ни одного условия для создания гуманитарных коридоров

Кроме того, в ведомстве отметили, что мэр города Сумы заявил, что все мирные жители, которые попытаются пройти по гуманитарным коридорам России, будут расстреляны. По информации Минобороны, такие же условия выдвинули и украинские националисты.

Несмотря на такие заявления, согласно данным ведомства, из зон проведения специальной военной операции на Украине уже эвакуировано более 168 тыс. человек, из них 43 469 детей.

Также на территорию Украины доставлено более 880 тонн гуманитарного груза, отметили в Минобороны.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев предпринимает все меры для создания гуманитарных коридоров в Мариуполе.

