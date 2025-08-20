Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассматривается в качестве возможного кандидата на пост главы Верховного суда, так как он является однокурсником президента России Владимира Путина, а значит, надежным лицом. Об этом НСН рассказал политолог Евгений Минченко.

Бастрыкин стал одним из главных кандидатов на пост главы Верховного суда, освободившийся после смерти Ирины Подносовой, пишут «Ведомости». Срок полномочий Бастрыкина в СК истекает через неделю, и пока он не был переназначен. Минченко отметил, что Бастрыкин вполне вероятная и логичная кандидатура.

«Я думаю, что если он среди кандидатов, то вероятность, что его утвердят, достаточно высокая. В принципе, такая логика, чтобы в Верховном суде были однокурсники президента. Поэтому, я думаю, что это вполне вероятная история. Что касается Бастрыкина, то 14 лет - это достаточный срок для пребывания на одной должности. Я думаю, что все зависит от фигуры, которая придет на замену», - считает он.