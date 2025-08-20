«Ищут однокурсника»: Бастрыкин может возглавить Верховный суд
Александр Бастрыкин уже 14 лет занимает свою должность - это приличный срок, поэтому его возможный переход на пост главы Верховного суда оправдан, тем более, ему доверяет Владимир Путин, заявил НСН Евгений Минченко.
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассматривается в качестве возможного кандидата на пост главы Верховного суда, так как он является однокурсником президента России Владимира Путина, а значит, надежным лицом. Об этом НСН рассказал политолог Евгений Минченко.
Бастрыкин стал одним из главных кандидатов на пост главы Верховного суда, освободившийся после смерти Ирины Подносовой, пишут «Ведомости». Срок полномочий Бастрыкина в СК истекает через неделю, и пока он не был переназначен. Минченко отметил, что Бастрыкин вполне вероятная и логичная кандидатура.
«Я думаю, что если он среди кандидатов, то вероятность, что его утвердят, достаточно высокая. В принципе, такая логика, чтобы в Верховном суде были однокурсники президента. Поэтому, я думаю, что это вполне вероятная история. Что касается Бастрыкина, то 14 лет - это достаточный срок для пребывания на одной должности. Я думаю, что все зависит от фигуры, которая придет на замену», - считает он.
При этом, как пишет «Фонтанка», на замену Бастрыкину может прийти помощник президента РФ, начальник Контрольного управления президента Дмитрий Шальков. Минченко считает, что его могут рассмотреть как нейтральную кандидатуру, не связанную с СК и Генпрокуратурой.
«На данный момент мы видим, что между Следственным комитетом и Генпрокуратурой достаточно напряженные отношения. Шальков - это, как минимум, такая фигура, не включенная в нынешний баланс СК, а, скорее, ближе к нынешнему руководству ФСБ», - рассказал он.
Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что новым председателем Верховного суда РФ, вероятнее всего, станет человек, имеющий авторитет в профессиональном сообществе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
