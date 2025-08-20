Политолог Маркелов назвал страны, которые будут мешать урегулированию на Украине
Антироссийская повестка является единственной формулой идеологического выживания Евросоюза. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Сергей Маркелов.
Он отметил, что не все страны Европы будут мешать мирному урегулированию на Украине. В частности, эксперт исключил из списка Венгрию и Словакию, а также южные государства, в том числе Испанию, Мальту, Грецию и Кипр, которые «тихо смотрят за большой катавасией».
«Ключевые драйверы ЕС, такие как Франция, Германия и Великобритания, будут выступать против мирного договора... Конкуренцию за главного антироссийского игрока пока выигрывает Берлин», — подчеркнул Маркелов.
Политолог добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц готов выступать против мирного договора между Москвой и Киевлй даже ценой своего рейтинга внутри страны.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны ЕС будут убеждать украинского президента Владимира Зеленского продолжать боевые действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
