Политолог Маркелов назвал страны, которые будут мешать урегулированию на Украине

Антироссийская повестка является единственной формулой идеологического выживания Евросоюза. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Сергей Маркелов.

Он отметил, что не все страны Европы будут мешать мирному урегулированию на Украине. В частности, эксперт исключил из списка Венгрию и Словакию, а также южные государства, в том числе Испанию, Мальту, Грецию и Кипр, которые «тихо смотрят за большой катавасией».

«Ключевые драйверы ЕС, такие как Франция, Германия и Великобритания, будут выступать против мирного договора... Конкуренцию за главного антироссийского игрока пока выигрывает Берлин», — подчеркнул Маркелов.

Политолог добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц готов выступать против мирного договора между Москвой и Киевлй даже ценой своего рейтинга внутри страны.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны ЕС будут убеждать украинского президента Владимира Зеленского продолжать боевые действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
