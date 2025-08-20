Рост популярности Мальдивских островов объясняется удорожанием отдыха в Турции, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Продажи туров на зимний сезон с октября 2025 года по май 2026 года по акции раннего бронирования на 36% опережают показатели прошлого года, сообщил генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов. По его словам, самые популярные направления – Турция, ОАЭ и Египет. Рекорды по росту спроса бьют Мальдивы и Вьетнам. Арутюнов заметил, что у россиян сейчас не так много направлений, куда можно добраться прямым рейсом.

«У нас не так много направлений, куда есть прямой перелет. А это большой плюс при выборе направления. И в Турцию, и в ОАЭ, и в Египет можно добраться прямым рейсом и даже разными авиакомпаниями. Рост популярности Мальдивских островов объясняется удорожанием отдыха в Турции. Пятизвездочный турецкий отель в августе стоит дороже такого же на Мальдивах, где летом цены снижают из-за того, что многие туристы в это время года предпочитают отдыхать на европейских курортах, из-за чего клиентов становится меньше», - рассказал эксперт.