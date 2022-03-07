Вопрос торга. Политологи поспорили о ходе договоренностей России и Украины

Первый этап переговоров между российской и украинской делегациями прошёл 28 февраля, второй - 3 марта.

«Очень трудно это спрогнозировать, но рискну предположить такую формулу: возможно, это размен нейтрального, внеблокового статуса Украины на гарантии ее безопасности со стороны США, и в то же время признание Крыма. Что касается ДНР и ЛНР, то это фиксация, приближенная к тому, о чем шла речь до спецоперации, - административные границы Луганской и Донецкой областей, и возврат к чему-то похожему на Минский формат.

Но это гипотеза о максимальном компромиссе, на который Москва, наверное, в принципе готова пойти, потому что дальше – уже точно нет. Но, разумеется, стартовые позиции Москвы на переговорах будут другими. Дальше уже вопрос торга», - предположил политолог.