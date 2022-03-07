Вопрос торга. Политологи поспорили о ходе договоренностей России и Украины
Признание Крыма, ЛНР и ДНР, денацификация и демилитаризация Украины – основные условия прекращения российской спецоперации. Почему Зеленский боится пойти навстречу!
Москва может пойти на некоторые уступки Киеву в обмен на признание Крыма российским, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог Алексей Чадаев.
Российская делегация вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной. Об этом в своём Telegram-канале сообщает агентство Sputnik Беларусь.
Накануне, 6 марта, президент Владимир Путин, обсуждая по телефону ситуацию на Украине с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвал главное условие завершения российской спецоперации. Это возможно исключительно в случае прекращения Вооруженными силами Украины (ВСУ) боевых действий и выполнения российских требований, сообщает сайт Кремля.
Первый этап переговоров между российской и украинской делегациями прошёл 28 февраля, второй - 3 марта.
«Очень трудно это спрогнозировать, но рискну предположить такую формулу: возможно, это размен нейтрального, внеблокового статуса Украины на гарантии ее безопасности со стороны США, и в то же время признание Крыма. Что касается ДНР и ЛНР, то это фиксация, приближенная к тому, о чем шла речь до спецоперации, - административные границы Луганской и Донецкой областей, и возврат к чему-то похожему на Минский формат.
Но это гипотеза о максимальном компромиссе, на который Москва, наверное, в принципе готова пойти, потому что дальше – уже точно нет. Но, разумеется, стартовые позиции Москвы на переговорах будут другими. Дальше уже вопрос торга», - предположил политолог.
Он не может выйти и сказать: "Все, товарищи, я был не прав, остановитесь, я считаю, что эта война бессмысленная". Если он такое скажет в прямом эфире, если они вообще прямые, это будут последние слова, которые он произнес. Ему быстренько придумают "шарфик в душе". Он не может такого сказать, если это не будет запланировано сценарием, который пишут в Лондоне», - уверен политолог.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 марта попросил президента России Владимира Путина «дать закончить военную операцию» на Украине «за день-два». По его словам, «переговоры — это хорошо, но гибнут наши братья». Кадыров попросил главу государства дать приказ о захвате Харькова, Киева и всех остальных городов - по его словам, бойцы готовы выполнить задачу «быстро и четко».
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