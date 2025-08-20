СМИ: Лидера «Русской общины» в Обнинске задержали по подозрению в вымогательстве
20 августа 202517:09
Лидер «Русской общины» в Обнинске Руслан Денисов был задержан по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, заявление на Денисова написал житель города Козельск, предварительно, речь идёт о сумме более миллиона рублей.
«Сейчас Денисов находится в Калужской области в местном ИВС. Ему предъявлено обвинение», - говорится в сообщении.
Ранее в ХМАО арестовали 19-летнего парня и 15-летнюю девушку, которые угрозами вымогали у 20-летнего знакомого полмиллиона рублей, сообщает RT.
