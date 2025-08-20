«Я считаю, что Китай мог бы участвовать в гарантиях по безопасности на Украине самым замечательным образом. Напоминаю, что, во-первых, Китай с самого начала конфликта выдвигал свои инициативы, 12 пунктов, которые были вполне разумны и учитывали первопричины этого конфликта. Во-вторых, если мы о чем-то договоримся, то Китай тоже может это гарантировать, так как все поставят подписи, как некую гарантию. Поэтому китайцы очень полезны для этого процесса. Но самое главное, что Лавров назвал четыре конкретные страны вместе с Россией, а именно пять ядерных держав - постоянных членов Совета Безопасности ООН. То есть и это само по себе возвращение в лоно нормального юридического урегулирования с точки зрения мирового права. То есть, давайте, мол, соберемся ответственными ядерными державами и решим вопрос безопасности Украины, а также России, Европы и мира в целом. Потому что сегодня безопасность - вопрос неделимый», - рассказал он.

Ранее политолог Сергей Маркелов заявил, что не все страны Европы будут мешать мирному урегулированию на Украине. В частности, эксперт исключил из списка Венгрию и Словакию, а также южные государства, в том числе Испанию, Мальту, Грецию и Кипр, которые просто «тихо смотрят за большой катавасией», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



