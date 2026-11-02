«Я думаю, не стоит этого делать. Потому что существует несколько видов классификации возраста. Одна из них социальная, по которой уже сейчас возраст до 45 лет считается молодым. Поэтому каждая классификация имеет свои возрастные рамки. Медицинская – одно, социальная другое. Старение человека вообще начинается после пубертата. Если пойти по этому пути, то зрелый возраст будет после 20 лет», – рассказал собеседник НСН.

Конев отметил, что состояние здоровья человека определяется многими факторами, поэтому в 40 лет организм может оставаться молодым, а может и, наоборот, далеко опередить фактический возраст.

«Примерно 60% в состоянии нашего здоровья – зависит от образа жизни. Редко кому удается дожить до отпущенных ему лет. А между прочим, в Книге Бытия 5 тысяч лет назад было сказано, что человеку отпущено 120 лет. Профессиональные вредности, отсутствие физических нагрузок, нерациональное питание, нездоровый сон – все это сказывается. Сидя за рулем автомобиля, куда мы едем? На кладбище. А когда усиленно работаем челюстями? Тоже спешим в могилу. Еще недавно были безвредные дозы алкоголя, но сегодня алкоголь – это яд. Мы придем к тому, что и кофе будет ядом», – добавил Конев.

Ранее председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал НСН, в чем опасность повышения возраста молодежи.

