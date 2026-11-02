Медицинские рамки: Зачем повышать возраст молодежи до 40 лет
В социальной классификации возраста люди до 45 лет считаются молодыми, а в медицинской старение начинается сразу после пубертата, объяснил НСН Юрий Конев.
Не возраст определяет молодость организма, а тот образ жизни, который ведет человек, рассказал НСН доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев.
Возраст молодёжи в России могут повысить до 40 лет, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, сообщает РИА Новости. По его словам, люди стали чаще вести здоровый образ жизни, а современный уровень медицины позволяет продлевать молодость. Сейчас молодежью в России считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. По мнению Конева, впрочем, менять цифры местами не имеет никакого смысла.
«Я думаю, не стоит этого делать. Потому что существует несколько видов классификации возраста. Одна из них социальная, по которой уже сейчас возраст до 45 лет считается молодым. Поэтому каждая классификация имеет свои возрастные рамки. Медицинская – одно, социальная другое. Старение человека вообще начинается после пубертата. Если пойти по этому пути, то зрелый возраст будет после 20 лет», – рассказал собеседник НСН.
Конев отметил, что состояние здоровья человека определяется многими факторами, поэтому в 40 лет организм может оставаться молодым, а может и, наоборот, далеко опередить фактический возраст.
«Примерно 60% в состоянии нашего здоровья – зависит от образа жизни. Редко кому удается дожить до отпущенных ему лет. А между прочим, в Книге Бытия 5 тысяч лет назад было сказано, что человеку отпущено 120 лет. Профессиональные вредности, отсутствие физических нагрузок, нерациональное питание, нездоровый сон – все это сказывается. Сидя за рулем автомобиля, куда мы едем? На кладбище. А когда усиленно работаем челюстями? Тоже спешим в могилу. Еще недавно были безвредные дозы алкоголя, но сегодня алкоголь – это яд. Мы придем к тому, что и кофе будет ядом», – добавил Конев.
Ранее председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал НСН, в чем опасность повышения возраста молодежи.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: В супермаркетах Европы произошла кибератака на холодильники
- Силовики сообщили о ликвидации двух украинских офицеров
- Клименко предрек блокировку VPN для большинства россиян
- Фелингер назвал победу Йотовой на выборах в Болгарии триумфом Путина
- Медицинские рамки: Зачем повышать возраст молодежи до 40 лет
- Лантратова: многие жители Алешек уехали сами
- Дефицита нет: Сколько тонн мандаринов в год съедают россияне
- Глава МИД Польши Туск выступил с очередным обвинением против России
- Верховный суд объяснил, почему пенсию после смерти нельзя унаследовать
- Риелтор назвал причину провала продажи особняка Пугачевой в Истре