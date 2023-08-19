Зависть и беспомощность. Политики назвали причины оскорблений Боррелем России
Бессилие и стремление «выдать желаемое за действительное» стало причиной того, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом». Об этом с иронией заявляют политики и дипломаты в РФ, давая самые разные сравнению Боррелю.
«Экономическим карликом» назвал Россию глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País. Он также сравнил РФ с заправкой, у владельца которой есть атомная бомба, отмечает RT.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заподозрил, что у Борреля проблемы с логическим мышлением, поэтому из-за бессилия он назвал Россию «экономическим карликом», когда страна успешно справляется с западными санкциями.
«Это заявление очередной раз подтверждает, что у Борреля очень плохо с образным и логическим мышлением. Назвать так нашу страну, которая успешно справляется с тем количеством санкций, который Запад обрушил на нее, – это все происходит от бессилия и стремления выдать желаемое за действительное», - сказал он в комментарии РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала позицию парламентария Она тоже считает, что беспомощность и зависть заставили Борреля назвать Россию «бензоколонкой с атомной бомбой».
Захарова, в свою очередь, сравнила ЕС с банкротом – он разорился, потому что не может заправляться качественным топливом по средствам. И пока Россия торгует своим топливом, европейский бизнес перетек за океан, напомнила официальный представитель Кремля.
Отвечая на сравнение Борреля России с бензоколонкой, владелец которой обладает ядерным оружием, Захарова отметила, что «оно есть только у одной страны ЕС».
По мнению Захаровой, европейским странам, жители которых даже не могут определить, мужчины они или женщины, нечем гордиться.
«Так что все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности», — сделала вывод Захарова.
Председатель международного комитета Совета Федераций Григорий Карасин считает главу внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля «интеллектуальным пигмеем». Об этом он Российский политик написал в своем Telegram-канале 19 августа, в субботу.
«Шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей», — отметил Карасин.
Аналогичную оценку европейскому политику дал коллега Карасина, сенатор Владимир Джабаров.
«Если Россия, по мнению Борреля, экономический карлик, то сам Боррель - карлик политический», - написал он в Telegram-канале.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о намерении РФ сделать развивающиеся страны зависимыми от своего зерна. Захарова отметила, что в мире до сих пор не решены проблемы с продовольственной безопасностью, напоминает «Радиоточка НСН».
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