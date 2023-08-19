Зависть и беспомощность. Политики назвали причины оскорблений Боррелем России

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заподозрил, что у Борреля проблемы с логическим мышлением, поэтому из-за бессилия он назвал Россию «экономическим карликом», когда страна успешно справляется с западными санкциями.

«Это заявление очередной раз подтверждает, что у Борреля очень плохо с образным и логическим мышлением. Назвать так нашу страну, которая успешно справляется с тем количеством санкций, который Запад обрушил на нее, – это все происходит от бессилия и стремления выдать желаемое за действительное», - сказал он в комментарии РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала позицию парламентария Она тоже считает, что беспомощность и зависть заставили Борреля назвать Россию «бензоколонкой с атомной бомбой».

Захарова, в свою очередь, сравнила ЕС с банкротом – он разорился, потому что не может заправляться качественным топливом по средствам. И пока Россия торгует своим топливом, европейский бизнес перетек за океан, напомнила официальный представитель Кремля.