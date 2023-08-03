Захарова назвала фарсом слова Борреля о российском зерне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о намерении РФ сделать развивающиеся страны зависимыми от своего зерна.
Захарова отметила, что в мире до сих пор не решены проблемы с продовольственной безопасностью.
«Это какой-то фарс: год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее», - удивилась дипломат.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг пообещал, что Вашингтон сделает все возможное для экспорта российского зерна, если Москва вернется в зерновую сделку. По его словам, американские санкции не касались продовольствия, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru