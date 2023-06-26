Боррель призвал разработать стратегию на случай нестабильности в России

Он отметил, что подготовка такой стратегии займет определенное время. По словам Борреля, будет проводиться анализ возможных сценариев развития ситуации.

Ранее, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».

