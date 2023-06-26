Боррель призвал разработать стратегию на случай нестабильности в России

Европейский союз должен разработать новую стратегию на случай нестабильности в России. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что подготовка такой стратегии займет определенное время. По словам Борреля, будет проводиться анализ возможных сценариев развития ситуации.

Ранее, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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