Боррель призвал разработать стратегию на случай нестабильности в России
Европейский союз должен разработать новую стратегию на случай нестабильности в России. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что подготовка такой стратегии займет определенное время. По словам Борреля, будет проводиться анализ возможных сценариев развития ситуации.
Ранее, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru