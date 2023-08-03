Боррель заявил, что Россия желает сделать страны «зависимыми» от своего зерна
Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их «зависимыми», заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом пишет Reuters.
«В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия ... обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам», — указал глава евродипломатии.
При этом Боррель заявил, что Брюссель приложил все усилия, чтобы санкции не отразились на продовольственной безопасности третьих стран. По словам дипломата, ограничений в отношении экспорта продуктов и удобрений из России в третьи страны нет.
Ранее Боррель заявил, что после выхода РФ из зерновой сделки ЕС увеличит экспорт зерна с Украины через свои порты, напоминает Ura.ru. В частности, дипломат призвал задействовать для вывоза зерна «линии солидарности» — созданные в 2022 году речные и сухопутные маршруты, указывает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru