Медведев призвал Борреля умерить аппетит

Зампред российского Совбеза предложил посадить Борреля на строгую диету. Как утверждает Медведев, когда речь идет о зерне для Африки, Запад «сразу бежит в кусты», а когда дело касается «толстомордых европейцев» и «салонаркоманов», то Боррель заявляет, что «караул, голодаем».

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, что прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет к «значительному мировому продовольственному кризису». По его словам, уничтожение зерна приведет к нехватке продовольствия в мире.



