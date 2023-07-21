Медведев призвал Борреля умерить аппетит

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отозвался на заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что прекращение зерновой сделки приведет к мировому продовольственному кризису.

«Пусть определится: или Европа, наконец, выполнит наши справедливые требования по торговле российским зерном, или пусть просто умерят аппетит. А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях», - написал Медведев в своем телеграм-канале.

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Зампред российского Совбеза предложил посадить Борреля на строгую диету. Как утверждает Медведев, когда речь идет о зерне для Африки, Запад «сразу бежит в кусты», а когда дело касается «толстомордых европейцев» и «салонаркоманов», то Боррель заявляет, что «караул, голодаем».

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, что прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет к «значительному мировому продовольственному кризису». По его словам, уничтожение зерна приведет к нехватке продовольствия в мире.


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ЗерноДмитрий Медведев

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