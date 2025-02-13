Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно заняться подготовкой встречи

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своего телефонного разговора договорились дать задание помощникам немедленно начать подготовку будущей встречи лидеров. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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По его словам, главы двух стран в ходе телефонного разговора накануне условились, что и они сами продолжат контакт.

«Но будут ориентироваться на отдельную встречу», - отметил Песков.

Ранее индекс Мосбиржи обновил максимум с июля 2024 года после звонка Путина и Трампа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВстречаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков

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