Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно заняться подготовкой встречи

По его словам, главы двух стран в ходе телефонного разговора накануне условились, что и они сами продолжат контакт.

«Но будут ориентироваться на отдельную встречу», - отметил Песков.

Ранее индекс Мосбиржи обновил максимум с июля 2024 года после звонка Путина и Трампа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

