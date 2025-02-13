«Грызня в агонии»: Зеленский арестом Порошенко пытается «зачистить территорию»
Владимир Зеленский мечется в агонии, пытаясь устранить конкурента в лице Петра Порошенко, хотя шансов принять участие в выборах у него все равно практически нет, заявил НСН Александр Дудчак.
Глава Украины Владимир Зеленский сейчас находится в состоянии цугцванга (нем. Zugzwang «принуждение к ходу» - прим. НСН) и истерики, поэтому, видя в экс-лидере Украины Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) угрозу, он просто пытается «зачистить территорию» его арестом. Об этом в беседе НСН заявил ведущий научный сотрудник института стран СНГ Александр Дудчак.
Зеленский принял решение об аресте экс-лидера Украины, главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко за «государственную измену». Об этом пишут украинские СМИ. У дома Порошенко дежурят силовики; утром бывшему президенту Украины могут предъявить обвинение в государственной измене и задержать.
Дудчак отметил, что для Порошенко наибольшая неприятность здесь не в аресте, а в том, что он не сможет демонстрировать лидеру США Дональду Трампу свою важность, как фигуры для сотрудничества.
«Есть такая вероятность, что его арестуют. Это просто борьба за выживание в условиях ограниченных ресурсов и страшного цейтнота и цугцванга в том числе. У Зеленского, видать, просто истерика, но он понимает, что идет нечто похожее на предвыборную кампанию. Порошенко большой специалист в различных политических комбинациях. Он такой тертый калач и выходил из самых сложных ситуаций, хотя в данном случае это уже другой уровень, и даже для Порошенко это может быть сложной ситуацией. Я не имею в виду возможный арест, а то, что для него уже вряд ли будет возможность доказывать Трампу потребность в нем», - рассказал спикер НСН.
По словам Дудчака, оба политика сейчас невыгодны Трампу и не имеют для него никакого веса, так как плотно закрепили себя в ассоциации с администрацией экс-президента США Джо Байдена.
«И Зеленский, и Порошенко - это люди, которые ассоциируются с администрацией Байдена, которая косвенно или прямо помогала Порошенко. Он вообще один из основных участников коррупционных схем на Украине во времена президентства Байдена. У них были тесные связи. Так что Зеленский зачищает территорию потенциальных конкурентов во время предвыборной кампании, хотя шансы у него принять участие в выборах не самые высокие, потому что Зеленский мешает всем. Это грызня в состоянии агонии. Для Зеленского – это действительно агония. У него такая классическая ситуация цугцванга. Какой ход ни соверши, все равно будет хуже», - заявил он.
Ранее Порошенко обвинил Зеленского в коррупции в условиях военных действий и попытках переложить ответственность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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