«Грызня в агонии»: Зеленский арестом Порошенко пытается «зачистить территорию»

Глава Украины Владимир Зеленский сейчас находится в состоянии цугцванга (нем. Zugzwang «принуждение к ходу» - прим. НСН) и истерики, поэтому, видя в экс-лидере Украины Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) угрозу, он просто пытается «зачистить территорию» его арестом. Об этом в беседе НСН заявил ведущий научный сотрудник института стран СНГ Александр Дудчак.

Зеленский принял решение об аресте экс-лидера Украины, главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко за «государственную измену». Об этом пишут украинские СМИ. У дома Порошенко дежурят силовики; утром бывшему президенту Украины могут предъявить обвинение в государственной измене и задержать.

Дудчак отметил, что для Порошенко наибольшая неприятность здесь не в аресте, а в том, что он не сможет демонстрировать лидеру США Дональду Трампу свою важность, как фигуры для сотрудничества.