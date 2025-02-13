СНБО Украины ввел персональные санкции против Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о введении санкций в отношении бывшего президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), предпринимателя Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и политика Виктора Медведчука. Решение опубликовано на сайте президента республики.

Кроме того, в санкционном списке значатся бизнесмен и бывший депутат Константин Жеваго и предприниматель Геннадий Боголюбов. Решение прокомментировал Владимир Зеленский. «Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, … должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев», — заявил президент.