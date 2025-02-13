СНБО Украины ввел персональные санкции против Порошенко
Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о введении санкций в отношении бывшего президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), предпринимателя Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и политика Виктора Медведчука. Решение опубликовано на сайте президента республики.
Кроме того, в санкционном списке значатся бизнесмен и бывший депутат Константин Жеваго и предприниматель Геннадий Боголюбов. Решение прокомментировал Владимир Зеленский. «Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, … должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев», — заявил президент.
Санкции включают блокировку активов, запрет на проведение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, невозможность вывода капитала с Украины, а также еще ряд мер, в том числе, лишение государственных наград.
Петр Порошенко был президентом Украины в 2014-2019 годах, сейчас он лидер партии «Европейская солидарность». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сам он назвал решение СНБО антиконституционным и политически мотивированной провокацией. По словам экс-президента, оно было принято по личной инициативе Зеленского, который тем самым «ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru