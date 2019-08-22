Захарова «по-братски» указала Зеленскому на неграмотность
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского по поводу возможности возвращения России в G8. Платформой для дискуссий политика и дипломата стала соцсеть Facebook.
Зеленский в публикации на своей странице посчитал, что условием возвращения России к формату «Большой восьмёрки» должно быть «возвращение оккупированного Крыма» и освобождение политзаключенных и украинских моряков, напоминает Ura.ru. По его словам, это будет «сигналом миру о том, что Россия готовa вновь зaнять своё место в повестке дня высокой дипломaтии».
Однако страна не может занять место в повестке дипломатии, заметила в своем посте Мария Захарова. По ее словам, президенту Украины «подсунули бессмысленный набор букв». Представитель МИД РФ также обратила внимание на то, что Россия и так находится в повестке, если понимать под этим то, что ее регулярно обсуждают. Захарова заявила, что эта мысль Зеленского была «сформулирована неграмотно».
Более того, она указала на то, что «наивысшей» дипломатией является Совбез ООН, в котором Россия принимает активное участие, а не формат «Большой семёрки», передает RT. Захарова добавила, что сигналов на самом деле ждут не от России, а от самого Зеленского, причем «не в соцсетях, а в реальности», отмечает «Свободная пресса».
В заключение Мария Захарова предложила «по-братски периодически консультировать президента Украины», пока он не «укомплектовал» МИД своей страны.
«А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.
Напомним, что во вторник, 20 августа президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Дональду Трампу пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, и по данным телеканала CNN, президент США поддержал это предложение. Представитель Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН объяснил, с чем связана активизация темы возвращения России в G8.
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