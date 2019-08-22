Захарова «по-братски» указала Зеленскому на неграмотность

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского по поводу возможности возвращения России в G8. Платформой для дискуссий политика и дипломата стала соцсеть Facebook.

Зеленский в публикации на своей странице посчитал, что условием возвращения России к формату «Большой восьмёрки» должно быть «возвращение оккупированного Крыма» и освобождение политзаключенных и украинских моряков, напоминает Ura.ru. По его словам, это будет «сигналом миру о том, что Россия готовa вновь зaнять своё место в повестке дня высокой дипломaтии».

Однако страна не может занять место в повестке дипломатии, заметила в своем посте Мария Захарова. По ее словам, президенту Украины «подсунули бессмысленный набор букв». Представитель МИД РФ также обратила внимание на то, что Россия и так находится в повестке, если понимать под этим то, что ее регулярно обсуждают. Захарова заявила, что эта мысль Зеленского была «сформулирована неграмотно».

Бесполезная семёрка. G7 теряет своё значение на международной арене

Более того, она указала на то, что «наивысшей» дипломатией является Совбез ООН, в котором Россия принимает активное участие, а не формат «Большой семёрки», передает RT. Захарова добавила, что сигналов на самом деле ждут не от России, а от самого Зеленского, причем «не в соцсетях, а в реальности», отмечает «Свободная пресса».

В заключение Мария Захарова предложила «по-братски периодически консультировать президента Украины», пока он не «укомплектовал» МИД своей страны.

«А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, что во вторник, 20 августа президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Дональду Трампу пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, и по данным телеканала CNN, президент США поддержал это предложение. Представитель Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН объяснил, с чем связана активизация темы возвращения России в G8.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Мария ЗахароваВладимир ЗеленскийМИД РФУкраинаСаммит G7

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