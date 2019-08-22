Захарова «по-братски» указала Зеленскому на неграмотность

Более того, она указала на то, что «наивысшей» дипломатией является Совбез ООН, в котором Россия принимает активное участие, а не формат «Большой семёрки», передает RT. Захарова добавила, что сигналов на самом деле ждут не от России, а от самого Зеленского, причем «не в соцсетях, а в реальности», отмечает «Свободная пресса».

В заключение Мария Захарова предложила «по-братски периодически консультировать президента Украины», пока он не «укомплектовал» МИД своей страны.

«А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, что во вторник, 20 августа президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Дональду Трампу пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, и по данным телеканала CNN, президент США поддержал это предложение. Представитель Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН объяснил, с чем связана активизация темы возвращения России в G8.

