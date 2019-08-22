Зеленский предложил обменять Крым на возвращение России в G7
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об условиях возвращения России в «Большую восьмерку». По его мнению, с тех пор как страна перестала быть членом G8, ничего не изменилось.
«Возврaщение оккупировaнного Крыма, прекрaщение боевых действий нa Донбaссе и освобождение более 100 политических зaключённых и укрaинских моряков, которых удерживaет Кремль, будет нaстоящим серьёзным сигнaлом миру о том, что Россия готовa вновь зaнять своё место в повестке дня высокой дипломaтии», — цитирует RT сообщение украинского президента в Facebook.
«Меркель пока не понимает, что Путин победил». В Германии рассказали о причинах возвращения России в G8
Как отмечает «Свободная пресса», ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала условие возращения России за стол переговоров со странами G7. По её словам, таковым является выполнение Москвой Минских соглашений.
Между тем, Ura.ru напоминает, что в «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония, и Украина к этой организации не относится. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в формате G7, который преобразовался в «Большую восьмёрку», но прекратил свою работу после присоединения Крыма к РФ.
Во вторник, 20 августа президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Дональду Трампу пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, и по данным телеканала CNN, президент США поддержал это предложение.
Представитель Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН объяснил, с чем связана активизация темы возвращения России в G8.
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