Организатор объяснил пропажу с сайта сведений о концертах Канье Уэста в России

Ранее стало известно, что с сайта мирового тура рэпера пропали данные о концертах в Петербурге, организатором которых выступает Say Agency. Как ожидалось, мероприятия пройдут 10 и 11 октября на «Газпром Арене», напоминает Ura.ru.

Комментируя ситуацию, Субчева указала, что артисты — люди «тонкой душевной организации», и подвержены «давать определенную реакцию».

«Сейчас произошла такая реакция на тот хаос, который у нас происходит в стране вокруг его концерта. И как только все эти нюансы, весь этот хаос будет истреблен, он, конечно же, все вернет обратно», — считает глава агентства.

По словам Субчевой, музыкант знает только от организаторов, что происходит, «какие у нас нюансы» и какая работа уже проделана. Она добавила, что для артиста «тоже это все очень тяжело».

Накануне русскоязычный представитель команды Канье Уэста заявил, что концерт рэпера в Петербурге все же состоится.

