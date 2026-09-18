Организатор объяснил пропажу с сайта сведений о концертах Канье Уэста в России
Глава концертного агентства Say Agency Анна Субчева связала пропажу информации о концертах рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге с сайта музыканта с «реакцией на хаос» вокруг его выступлений. Об этом Субчева рассказала в беседе с РБК.
Ранее стало известно, что с сайта мирового тура рэпера пропали данные о концертах в Петербурге, организатором которых выступает Say Agency. Как ожидалось, мероприятия пройдут 10 и 11 октября на «Газпром Арене», напоминает Ura.ru.
Комментируя ситуацию, Субчева указала, что артисты — люди «тонкой душевной организации», и подвержены «давать определенную реакцию».
«Сейчас произошла такая реакция на тот хаос, который у нас происходит в стране вокруг его концерта. И как только все эти нюансы, весь этот хаос будет истреблен, он, конечно же, все вернет обратно», — считает глава агентства.
По словам Субчевой, музыкант знает только от организаторов, что происходит, «какие у нас нюансы» и какая работа уже проделана. Она добавила, что для артиста «тоже это все очень тяжело».
Накануне русскоязычный представитель команды Канье Уэста заявил, что концерт рэпера в Петербурге все же состоится.
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