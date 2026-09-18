Кассиры не исчезнут из магазинов на фоне планов компаний сократить персонал и автоматизировать работу, однако опасаться стоит всем, у кого повторяющаяся работа. Об этом НСН рассказала карьерный консультант Зилина Султанова.

Почти каждая вторая российская розничная компания (42%) планирует в ближайший год сократить расходы на сотрудников благодаря внедрению ИИ, пишут «Известия». Среди компаний, работающих в сегментах продуктов питания, товаров для дома, бытовой техники и электроники, доля таких респондентов достигла 50%. При этом 24,6% опрошенных ретейлеров не связывают внедрение ИИ с изменением расходов на оплату труда, а еще 33,3% пока не определились. Султанова раскрыла, что живых сотрудников в любом случае оставят.

«Не думаю, что все будут массово сокращать персонал. Скорее всего, частично оптимизируют штат, но в любом случае оставят сотрудников. Даже сейчас в магазинах покупатели делятся на две категории: те, кто идёт на кассу самообслуживания, и те, кто идёт к кассиру. Потому что, даже когда покупаешь сигареты или алкоголь, так или иначе требуется кассир, который проведёт подтверждение. Но готовиться нужно всем, у кого повторяющаяся работа — то есть там, где не нужно думать. Это касается даже тех, кто работает за компьютером. Это не только производство склады, но и HR‑специалисты, IT‑специалисты, SMM‑менеджеры — все, кто связан с контентом и копирайтингом», — рассказала она.