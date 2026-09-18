Кассиры и эйчары исчезнут? Как компании будут оптимизировать штат
Зилина Султанова раскрыла НСН, что сегодня автоматизировать можно даже работу эйчаров, копирайтеров и SMM‑менеджеров, так что это профессии в зоне риска.
Кассиры не исчезнут из магазинов на фоне планов компаний сократить персонал и автоматизировать работу, однако опасаться стоит всем, у кого повторяющаяся работа. Об этом НСН рассказала карьерный консультант Зилина Султанова.
Почти каждая вторая российская розничная компания (42%) планирует в ближайший год сократить расходы на сотрудников благодаря внедрению ИИ, пишут «Известия». Среди компаний, работающих в сегментах продуктов питания, товаров для дома, бытовой техники и электроники, доля таких респондентов достигла 50%. При этом 24,6% опрошенных ретейлеров не связывают внедрение ИИ с изменением расходов на оплату труда, а еще 33,3% пока не определились. Султанова раскрыла, что живых сотрудников в любом случае оставят.
«Не думаю, что все будут массово сокращать персонал. Скорее всего, частично оптимизируют штат, но в любом случае оставят сотрудников. Даже сейчас в магазинах покупатели делятся на две категории: те, кто идёт на кассу самообслуживания, и те, кто идёт к кассиру. Потому что, даже когда покупаешь сигареты или алкоголь, так или иначе требуется кассир, который проведёт подтверждение. Но готовиться нужно всем, у кого повторяющаяся работа — то есть там, где не нужно думать. Это касается даже тех, кто работает за компьютером. Это не только производство склады, но и HR‑специалисты, IT‑специалисты, SMM‑менеджеры — все, кто связан с контентом и копирайтингом», — рассказала она.
Однако заменять сотрудников техникой будут только там, где это финансово выгоднее, указала Султанова.
«Конечно, в определенных отраслях действительно лучше автоматизировать процесс, потому что роботизированность не ошибается. Здесь нет человеческого фактора: заболел, устал. Единственное, что если это обслуживание не дороже, чем зарплата человека. В любом случае внедрение автоматизации — это недешевое удовольствие», — подытожила она.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что работникам не стоит делать выводы по сообщениям о том, что какие-то компании планируют сократить какое-то количество расходов на персонал, им всегда нужно смотреть на ситуацию в своей фирме.
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