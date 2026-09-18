С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником

Ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает Минобороны.

Пуск ракеты с космическим аппаратом в интересах военного ведомства успешно осуществил боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил.

Старт «Союза» и выведение спутника на расчетную орбиту прошли штатно. С аппаратом установили и поддерживают устойчивую телеметрическую связь, его бортовые системы работают в штатном режиме.

Ранее с космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35», напоминает Ura.ru.

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Фото: t.me/roscosmos_gk
ТЕГИ:СпутникРакета-носительМинобороны

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